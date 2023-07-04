Жительница Новосибирска нашла в лесу редкий гриб оленьи рожки

Редкий гриб оленьи рожки нашла в лесу жительница Новосибирска. Фото: предоставлено Мариной

Редкий гриб оленьи рожки нашла в лесу жительница Новосибирска по имени Марина. Об этом она рассказала в беседе с КП-Новосибирск.

Сибирячка наткнулась на гриб необычной формы в воскресенье, 2 июля. Она гуляла по лесу в Первомайском районе города.

Срезать оленьи рожки Марина не стала.

− Это краснокнижный гриб, как и спарассис курчавый. Он тоже у нас растет, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Кстати, оленьи рожки – это съедобный гриб. По словам грибников, его стоит употреблять в молодом возрасте. Старые дикоросы сильно горчат.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в новосибирском лесу нашли белый гриб-великан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber