«А шляпа во все ведро»: в новосибирском лесу нашли белый гриб-великан

Гриба хватило и на суп, и на жареху. Фото: Надежды Ивакиной.

Жительница Новосибирска Надежда Ивакина и ее супруг – заядлые грибники. Каждый год они до поздней осени ездят на тихую охоту. И лес всегда удивляет их своими дарами.

– В воскресенье, 2 июля, мы ездили за ягодами. Но набрали немного – еще только начинают зреть. Грибов тоже почти нет, но мужу посчастливилось найти вот такой грибок, – Надежда Ивакина отправляет фото пятилитрового ведра, в котором ножкой вверх лежал огромный белый гриб. – Нам хватило его и на супчик, и пожарить. Радует, что не зря съездили.

Сибирячка также сообщили КП-Новосибирск, что гриб «точно весил один килограмм, а шляпа у него была во все ведро». При этом он был очень крепкий и чистый.

Гриб нашли в траве. Фото: Надежды Ивакиной.

– Рос красавец в траве – не знаю, как муж смог его найти. Кстати, два года назад в этом же лесу мы находили грибы еще большего размера. Они тоже все были чистые. Собирали 8 сентября после дождя, – поделилась женщина. – В прошлом году белых в лесу не было вообще, ждем, каким будет нынешний сезон. Будем их мариновать и замораживать, чтобы всю зиму вспоминать лето и наши леса.

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