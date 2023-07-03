Состоят на учете в ПДН: раскрыты подробности побега двух девочек из детского лагеря под Новосибирском

В полиции раскрыли подробности побега двух девочек из оздоровительного лагеря под Новосибирском Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали побег двоих детей из лагеря под Новосибирском. Оказалось, что сбежавшие – две девочки.

– 2 июля в вечернее время в полицию поступило сообщение, что с территории детского учреждения, расположенного в Новосибирском районе, ушли и не вернулись 2 несовершеннолетние девочки: 2006 и 2009 годов рождения. Ранее они неоднократно уходили по месту жительства. Состоят на учете в ПДН, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девочек-подростков.

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