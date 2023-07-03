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НовостиПроисшествия3 июля 2023 4:09

Под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря

Ребят ищут
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря.

Под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два ребенка сбежали из детсого лагеря под Новосибирском. Об этом стало известно 3 июля на оперативном совещании в правительстве.

По словам главы ГУ МЧС РФ по НСО Виктора Орлова, дети ушли из лагеря ночью. Их поисками занимаются сотрудники МЧС. А также полицейские.

– Перешли к оперативным розыскным мероприятиям, — сообщила глава регионального МЧС, – уточнил Виктор Орлов.

При каких обстоятельствах ушли ребята, пока неизвестно. Информация уточняется.

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