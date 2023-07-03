Под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два ребенка сбежали из детсого лагеря под Новосибирском. Об этом стало известно 3 июля на оперативном совещании в правительстве.

По словам главы ГУ МЧС РФ по НСО Виктора Орлова, дети ушли из лагеря ночью. Их поисками занимаются сотрудники МЧС. А также полицейские.

– Перешли к оперативным розыскным мероприятиям, — сообщила глава регионального МЧС, – уточнил Виктор Орлов.

При каких обстоятельствах ушли ребята, пока неизвестно. Информация уточняется.

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