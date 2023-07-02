Жители Новосибирской области собирают гигантские белые грибы

Успели собрать и земляники. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Новосибирской области продолжают присылать КП-Новосибирск фото своих поездок по грибы и ягоды. На этот раз в редакцию попало фото крупного белого гриба — местная жительница рассказала о поездке.

— Вообще мы не грибники — цель была просто погулять по лесу. Ездили в село Спирино Ордынского района. Там шикарный бор с чистым воздухом. Наткнулись на белый гриб, но их мало. Много было переросших и червивых грибов, — рассказывает сибирячка.

Тем временем у обочин лесных дорог продолжают собираться грибники. Постепенно их ассортимент становится разнообразнее.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о крупной полевой клубнике, поляны с которой нашел житель Искитима.

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