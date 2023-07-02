Житель Новосибирской области рассказал, где собирает огромную полевую клубнику

В последний раз сибиряк собрал 12 литров полевой клубники. Фото: Константин Зеленцов.

Житель Искитима Новосибирской области Константин Зеленцов рассказал, где собирает крупную полевую клубнику. Любитель даров леса больше 15 лет торгует грибами и ягодами. Он показал корреспонденту КП-Новосибирск «свежий урожай».

— Здесь двенадцать литров клубники. Я собираю только отборную: крупную, спелую и ароматную. Знаю места, где ягода сортовая — размером с огородную Викторию бывает. Вкус у нее, прям как из нашего детства — более сладкий и насыщенный, — рассказывает Константин.

Сибиряк ездил за ягодой в Линево — собирали неподалеку от поселка в Искитимском районе. По его словам, растет такая клубника не везде, а небольшими полянками.

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