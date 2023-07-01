В этому году из школ выпускается 8 977 учеников из 11 классов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске шесть выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Об этом сообщили в мэрии города.

В основном 100 баллов 11-класники набрали по русскому языку. Так же есть отличники по информатике, обществознанию, физике, химии, истории и биологии.

- В Новосибирске 93 выпускника набрали 100 баллов. Шесть человек из них показали максимальный результат по двум предметам. Таким образом, в Новосибирске насчитывается 99 высших результатов, - говорится на сайте мэрии города Новосибирска.

В этому году из школ выпускается 8 977 учеников из 11 классов.

Напомним, что недавно мы рассказывали про 10-классницу, которая экстерном сдала ЕГЭ по русскому языку и набрала 97 баллов.

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