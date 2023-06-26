Десятиклассница из Новосибирска досрочно сдала ЕГЭ почти на сотку: рассказываем, как ей это удалось

Жанна перешла в 11-й класс. Фото: соцсети

11-й класс - это настоящее испытание для всех школьников. Новые темы, сложные домашки и бесконечная подготовка к итоговым экзаменам. 17-летняя Жанна Кудринских из Новосибирска решила сыграть на опережение и сдала один экзамен ЕГЭ экстерном, в 10-м классе. Как и зачем - в материале КП-Новосибирск.

ПАПА ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ФАКТОМ

Жанна Кудринских честно признается: никогда не старалась выбиться в отличницы. После 9-го она перешла учиться в класс с социально-экономической направленностью и полюбила историю, обществознание и право, но золотая медаль и красный диплом ей не нужны.

- Я не учусь на отлично, потому что я не гений. Да и в принципе не вижу в этом смысла, мне не нужен аттестат с одними пятерками, - призналась КП-Новосибирск Жанна Кудринских, десятиклассница.

Идея сдать ЕГЭ по русскому экстерном возникла не у самой ученицы, а у ее близких - тети и папы. Девушка до сих пор помнит, как они торжественно объявили ей свое решение во время одного из праздников в семейном кругу.

- Заявили мне: «Ты будешь сдавать русский в 10-м классе!», - вспоминает школьница. - Я не стала упорствовать.

Папа надеялся, что так у дочки снизится нагрузка в итоговом, 11-м классе: на один экзамен сдавать меньше.

Было ли решение ошибкой? Учителя переживали: если Жанна получит не тот результат, на который рассчитывала, пересдать сможет только через 2 года.

- Меня особо не отговаривали. Только некоторые учителя, которые случайно узнавали о моем решении. Может, потому что я бегала туда-сюда, заполняя все необходимые документы. Закончив с бумагами, я официально была записана на сдачу экзамена экстерном, - продолжает школьница.

ЗУБРИЛА И ВИЗУАЛИЗИРОВАЛА

С этого момента началась усиленная подготовка. Жанна занималась по расписанию: каждые 2,5 часа в воскресенье, по 4 часа в будни. Плюс ко всему смотрела бесплатные вебинары по русскому в интернете. Других уроков по программе тоже хватало, но девушка понимала: работает сейчас, чтобы потом себя же и разгрузить.

Школьница чувствовала, что зубрежка не поможет сдать экзамен на отлично, тем более появились сложности в запоминании ударений и слов-исключений. Жанна подошла к вопросу креативно.

- Я выписала некоторые сложные слова на стикеры, приклеила перед рабочим столом и постоянно смотрела на них. При таком методе информация запоминается сама собой, - объясняет девушка и добавляет для тех, кто не понимает, как это работает: - Если я увижу выписанное ранее слово, которое повесила на стену, я вспомню, как оно пишется, соответственно, не допущу ошибку.

Визуализация вместе с учебниками принесла свои плоды. Девушка допустила лишь одну ошибку.

- В одном предложении не там поставила запятую. Из-за этого у меня забрали 3 балла. В итоге сдала на 97, - говорит про результаты Жанна.

Стоит ли поступать как Жанна? Решайте сами. Жанна говорит, что это выбор каждого, главное помнить про риски.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Стоит ли следовать примеру десятиклассницы и разделять сдачу ЕГЭ на 2 года? КП-Новосибирск поговорила об этом с клиническим психологом Юлией Дерягиной:

- Решение сдавать ЕГЭ экстерном принимает не только сам выпускник, но и его семья. Здесь важны не столько цели, которые они преследуют, сколько психологическая готовность самого ученика. Ведь помимо личных качеств и навыков, самочувствия, психологического состояния, которые влияют на сдачу ЕГЭ, важно учитывать еще и способность выдержать ту нагрузку, что влечет за собой экстерн. Если не соблюдать качественное распределение ресурсов на сон, отдых и подготовку к экзаменам, то организм быстро истощается, что в итоге приводит к хроническому стрессу, бессоннице, подавленности и даже депрессии.

Сейчас, в пору ожидания результатов экзаменов, в СМИ много пишут про стобалльников. А есть ли минусы такой тяги к сдаче экзамена на красивую отметку?

- Понятие «синдром стобалльника» как таковое в научную литературу не введено, но школьники и родители хорошо знакомы с этим явлением. Корнями оно тесно связано с болезненным перфекционизмом, также его можно сравнить с синдромом отличника. Это твердая убежденность в необходимости достижения идеала, при этом человек не умеет принимать ошибки, хронически недоволен результатом и очень тревожен, - прокомментировала КП-Новосибирск Юлия Дерягина.

Так что желание сдать экзамен на 100 баллов не всегда полезно для выпускника. Важно помнить, что успех в сдаче экзаменов не гарантирует успешной жизни в будущем, ведь часто после получения заветных баллов у школьников резко пропадает мотивация к учебе.

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