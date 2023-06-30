Готовность четвертого новосибирского моста через Обь составляет 85%

Проезд по новому мосту будет платным. Фото: пресс-центр группы "ВИС".

В Новосибирске завершился Международный сибирский транспортный форум. В рамках мероприятий представители группы компаний «ВИС» рассказали помощнику президента РФ Игорю Левитину и губернатору НСО Андрею Травникову о ходе работ по строительству четвертого моста через реку Обь.

- Строительная готовность моста и автомобильных подходов оценивается в 85%, на двух берегах Оби работают свыше 1300 специалистов и около 200 единиц спецтехники, - рассказал первый заместитель генерального директора Группы «ВИС» Сергей Юдин. - Работы ведутся в соответствии с утвержденными концессией сроками. Рабочее движение по мосту планируем запустить до конца этого года.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский заявил, что новый мост для Новосибирска - это не только альтернативный маршрут с одного берега на другой, который полностью изменит схему движения в левобережной части города, но и «полное обновление инженерных сетей, попавших в зону строительства, развитие в перспективе прилегающих к новой дороге городских территорий». Он значительно разгрузит действующие дороги.

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