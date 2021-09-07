Стала известна стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Стала известна стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске. Фото: ГК "ВИС"

Стала известна стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске. Для разного вида транспорта цена будет отличаться. При этом, взимать плату не будут с общественного транспорта, почтовых машин и спецтранспорта, такого как пожарные машины или машины скорой помощи.

При этом оплачивать проезд по мосту, кроме обычных машин, будут обязаны такси, маршрутки и междугородние автобусы. Как пояснили КП-Новосибирск в областном минтрансе, максимальный размер платы за проезд не должен превышать следующих величин: 100 рублей за одну поездку автотранспортных средств 1-й категории (мотоциклы, легковые автомобили, фургоны и микроавтобусы), 150 рублей — 2-й категории (грузовики, у которых высота над передней осью составляет от 2 до 2,6 м), 200 рублей — 3-й категории (грузовики, трейлеры, автобусы, чья высота над передней осью больше 2,6 м), 300 рублей — 4-й категории (специализированные крупногабаритные транспортные средства, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м).

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в ближайшее время в Новосибирске планируется снять часть ограничений движения на левом берегу, связанных со строительством четвертого моста через Обь. Так, уже в сентябре будет изменена схема проезда по улице Станционной в Ленинском районе, а в конце октября ограничения будут сняты на проезде Энергетиков.

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