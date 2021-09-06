Движение на некоторых новосибирских улицах ограничено в связи с строительством моста. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске снимут часть ограничений движения на левом берегу — это связано со строительством четвертого моста через Обь. Так, уже в сентябре будет изменена схема проезда по улице Станционной в Ленинском районе, а в конце октября ограничения будут сняты на проезде Энергетиков.

— В сентябре 2021 года будет изменена схема движения по улице Станционной от площади Энергетиков до здания улице Станционная №24, с пропуском транспорта по временным объездам. Частично в конце октября 2021 года после завершения работ по реконструкции теплотрассы и строительству линевой канализации ограничения будут сняты на проезде Энергетиков, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Группы «ВИС», занимающейся строительством моста. — Схема движения по площади Энергетиков и площади Труда будет изменяться в процессе сооружения опор мостового перехода, транспортных эстакад и тоннеля между площадью Энергетиков и площадью Труда в течение 2021-2022 годов.

Сейчас ограничение в связи со строительством моста действуют на улице Станционной, проезде Энергетиков, улицах Широкой, Ватутина, площади Труда, площади Энергетиков на левом берегу и на улицах Большевистской, Фабричной, Ипподромской и площади Будагова на правом берегу. Как отметили в компании, снять все эти ограничение будет возможно после того, как будут завершены строительные работы и запущено движение транспорта по мостовому переходу и транспортным развязкам.

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