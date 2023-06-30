В Новосибирске начали разбирать разрушенную взрывом пятиэтажку на Линейной, 39

Разрушенную взрывом газа пятиэтажку на Линейной, 39 начали разбирать. Фото: Виктория МИНАЕВА

Разрушенную взрывом газа пятиэтажку на Линейной, 39 начали разбирать. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили читатели КП-Новосибирск.

Как видно на снимке, на место пригнали спецтехнику. Над домом возвышается желтый кран.

Хотя ранее начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов заявил, что пятиэтажку планируют снести в августе.

Напомним, взрыв газа на Линейной произошел утром 9 февраля. Незадолго до трагедии по подъездам ходили лжегазовщики – они меняли газовые трубки и проводили другие незаконные манипуляции.

В результате трагедии погибли 15 человек.

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