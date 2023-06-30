Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото дочерей с выпускного

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова побывала на выпускном своих дочерей – Екатерины и Елизаветы. Фото: https://t.me/tereshkovaave

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова побывала на выпускном своих дочерей – Екатерины и Елизаветы. Фото с нарядно одетыми девушками политик опубликовала в личном телеграм-канале.

Известно, что Екатерина и Елизавета окончили 11 классов в гимназии.

− Вот и последние выпускницы школы! Сколько всего впереди! Счастья и удачи, родные мои! – написала Анна Терешкова.

Специально для выпускного вечера девушки выбрали эффектные наряды. Одна из них надела снежно-белый комбинезон, дополнив образ укороченным пиджаком со стразами и туфлями на каблуке. Вторая выбрала платье в пол пудрового цвета. Шарм образу придала прическа в виде распущенных объемных локонов.

Всего у Анны Терешковой пятеро детей. Екатерина и Елизавета – самые младшие из них. У политика еще две дочери и сын.

Ранее вице-мэр показала фото дочерей на последнем звонке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber