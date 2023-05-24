Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото дочерей на последнем звонке.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото дочерей на последнем звонке. Глава департамента культуры, спорта и молодежного развития решила поделиться с новосибирцами трогательным моментом из жизни своей семьи.

— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпускаю своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие! Все было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят! — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

Напомним, последние звонки в Новосибирской области стартовали 23 мая и пройдут до 25 числа включительно. В этом году в регионе школу заканчивают14 тысяч одиннадцатиклассников. Около 1300 из которых претендуют на медали. Кроме того, более 33 тысяч школьников закончат девятые классы.

После этого одинадцатиклассников ожидает пора экзаменов, а также выпускных. В этом году, кстати, впервые после пандемийного периода на Михайловской набережной пройдет общегородской выпускной.

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