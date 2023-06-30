Из-за туч покажется солнце: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 30 июня

В Новосибирске будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 30 июня, в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Из-за туч покажется долгожданное солнце. Однако дожди никуда не уйдут.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем будет +18...+20 градусов.

− Днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза, − предупреждают синоптики.

Будет дуть западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о погоде на выходные 1 и 2 июля. В город вернется жаркая погода – воздух прогреется до +25 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber