Из-за туч покажется солнце: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 30 июня

В Новосибирске будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу, 30 июня, в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Из-за туч покажется долгожданное солнце. Однако дожди никуда не уйдут.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем будет +18...+20 градусов.
− Днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза, − предупреждают синоптики.
Будет дуть западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск рассказала о погоде на выходные 1 и 2 июля. В город вернется жаркая погода – воздух прогреется до +25 градусов.
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