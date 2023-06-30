Синоптики обещают потепление в Новосибирске на выходных 1 и 2 июля

В Новосибирске последнюю неделю июня удерживается прохладная и дождливая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске последнюю неделю июня удерживается прохладная и дождливая погода. Однако начало второго летнего месяца синоптики обещают сибирякам более благоприятным. В город должны вернуться сухие и жаркие дни.

— В субботу, 1 июля, температура воздуха в Новосибирске достигнет +19…+21 градусов, ночью и днем местами еще возможен небольшой дождь, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 2 июля, погода ожидается облачной, но без осадков. Температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают сибирякам на выходных погоду в районе +19…+23 градусов, а дождь — только утром 1 июля.

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