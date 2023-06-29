В Новосибирске завершились поиски 68-летнего мужчины в бежевой ветровке

Поиски мужчины завершились успешно. Фото: ЛизаАлерт НСО.

В Новосибирске завершились поиски пенсионера в бежевой ветровке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирской области».

- Найден, жив! 68-летний Владимир Савинских. 27 июня ушел из дома в неизвестном направлении. Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты, - указано в посте.

Напомним, два дня назад Владимир Николаевич уехал из Заельцовского района, где проживал. В тот день он сел в автобус до вокзала Новосибирск-Главный и пропал. Его поиски осложнялись тем, что фото, предоставленное родными, было 15-летней давности. Кроме того, все ориентировки, которые расклеивали в дни поисков волонтеры, смывало дождями.

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