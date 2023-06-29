Мог потерять память: появились новые детали в загадочном исчезновении новосибирского пенсионера в бежевой ветровке

В Новосибирске продолжаются поиски 68-летнего Владимира Савинских. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске продолжаются поиски 68-летнего Владимира Савинских. Пенсионер пропал во вторник, 27 июня. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт НСО» раскрыли новые детали исчезновения мужчины.

Заявка на поиск поступила в 11 часов вечера. Появилось предположение, что пенсионер вышел на прогулку и потерял память.

− Активный выезд на поиск осложнился сразу несколькими факторами − всю ночь шел проливной дождь. Ориентировки, которые мы расклеивали, не выдерживали таких испытаний. А также фото, которое предоставили родные, оно было 15-летней давности, − рассказали в поисковом отряде.

В среду, 28 июня, волонтеры начали отсматривать записи с камер видеонаблюдения. Наконец-то удалось сдвинуться с мертвой точки – дедушку засекли на камерах. Оказалось, что Владимир Николаевич уехал из Заельцовского района, где проживал. Он сел в автобус до вокзала Новосибирск-Главный.

В здании вокзала его не обнаружили. Не исключено, что пенсионер мог уехать из города. Поисковики взяли на контроль больницы – они периодически проверяют информацию о новых поступивших.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Савинских, пожалуйста, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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