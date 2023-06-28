В Новосибирске пропал 68-летний бородатый мужчина в бежевой ветровке

Мужчина пропал во вторник, 27 июня. Снимок 15-летней давности. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 68-летнего Владимира Савинских. Мужчина пропал во вторник, 27 июня.

Как указано в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт НСО», новосибирец пропал в Заельцовском районе. Он ушел в неизвестном направлении.

− Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, − сообщила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова.

Особые приметы Владимира: носит бороду.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и серые глаза.

Был одет в бежевую ветровку, темно-синее трико, серую рубашку и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира, пожалуйста, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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