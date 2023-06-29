В МЧС рассказали о пожаре в Октябрьском районе Новосибирска

Спасатели потушили мусор. Фото: МЧС РФ по НСО.

В четверг, 29 июня в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. К счастью, возгорание оказалось несерьезным — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— На открытой территории горел мусор, — пояснили в ведомстве.

Пожар был незначительный, никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем.

Ранее КП-Новосибирск писала об истории спасения 11-летней девочки из горящего дома. Страшный пожар случился в Бердске на улице Красная Сибирь. Школьница чудом не погибла в огне, но отравилась угарным газом.

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