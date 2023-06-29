12-летнюю девочку спасли из горящего дома в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшный пожар произошел в Бердске на улице Красная Сибирь. Случилось ЧП 28 июня. В огне чудом не погиб ребенок. О происшествии КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– В 15:44 минуты произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках. На момент прибытия первых пожарно-спасительных подразделений открытым огнем горели частный дом и надворные постройки, была угроза распространения огня. Пожар повредил дом и надворные постройки на площади 180 квадратов. Дежурный караул спас из дома ребенка 2011 года рождения, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Девочку с отравлением продуктами горения госпитализировали в Бердскую ЦГБ.

– Состояние удовлетворительное. Назначено амбулаторное лечение, – добавили в пресс-службе МЧС.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

– Основная версия случившегося – недостаток конструкций изготовления электрооборудования, – уточнили в ведомстве.

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