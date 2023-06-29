В Новосибирске экс-директора института горного дела осудили за хищение 688 тысяч рублей

В Новосибирске вынесли приговор экс-директора института горного дела Андрею Кондратенко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске вынесли приговор экс-директора института горного дела Андрею Кондратенко. Его обвиняли в присвоении и растрате 688 тысяч рублей.

— Подсудимый обвинялся том, что являясь директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН в 2018 году совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму 688 715 рублей. А именно, используя свое положение, подписал приказы о стимулирующих выплатах подчиненному ему работнику под надуманным предлогом при отсутствие действительных на то оснований, после чего полученные деньги подчиненный передал Кондратенко, — сообщает Заельцовский районный суд.

Суд приговорил его к штрафу в 290 тысяч рублей. Учитывая время, что он провел в СИЗО, а после — под домашним арестом, сумму уменьшили до 220 тысяч. Его заместителя, а также директора фирмы, занимающейся инструментами для горного дела признали подельниками Кондратюка и оштрафовали на 240 тысяч рублей каждого, позже снизив сумму до 180, учитывая время, проведенное под арестом.

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