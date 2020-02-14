2020-02-14T22:03:11+03:00
Общество

Директора института горного дела отправили в СИЗО

Он будет находиться там, пока идет следствие
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Руководителя научного института, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой, отправили в СИЗО. Фото: СКР РФ по НСОРуководителя научного института, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой, отправили в СИЗО. Фото: СКР РФ по НСО
Изменить размер текста:

Руководителя научного института, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой, отправили в СИЗО. По решению суда, пока идет следствие, 37-летний директор ИГД СО РАН будет находиться под стражей.

Сибиряка подозревают в мошенничестве: по версии следствия он якобы купил измерительную систему телеинспекции за счет средств научного гранта. По документам цена этого оборудования составляла 700 тысяч рублей, а на деле же оно стоило на 400 тысяч рублей дешевле.

— Однако спустя некоторое время председатель СО РАН Валентин Пармон объявил о том, что бюджетные средства в этих покупках вообще не были замешаны. По его словам, суммы действительно примерно такие, но оплачивал их частный заказчик — группа СУЭК, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В настоящее время, расследование по данному делу продолжается.

Стоит также отметить, что в декабре следователи задержали замдиректора и научного сотрудника данного института. В их делах речь идет о хищении 1 миллиона рублей по фиктивному договору оказания услуг и о начислении незаслуженной премии в 538 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где 400 тысяч: сотрудников Института горного дела СО РАН подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора института горного дела отправили в СИЗО
«Она там орешки прячет?»: Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков
Огромное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля
«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты
«Вектор» зарегистрировал тест, выявляющий коронавирус
Накорми любимую: новосибирцы атаковали доставку роллов
Молодогвардейцы «Единой России» раздали новосибирцам 20 тысяч медицинских масок
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 14 февраля
Кровь хлестала: гимнастка разбила голову о камни во время полета на параплане во Вьетнаме
«Оля, это перебор!»: Бузова в костюме медсестры поздравила жениха с 14 февраля
Сибиряку, изнасиловавшему собаку, грозит четыре года колонии
«Все поехали за валентинками»: новосибирцы поздравляют друг друга с 14 февраля, стоя в пробке
«Деньги и дешевый телефон»: школьник вырвал сумку из рук женщины, заходившей в подъезд