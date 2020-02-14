Директора института горного дела отправили в СИЗО

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:03:11+03:00

Руководителя научного института, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой, отправили в СИЗО. Фото: СКР РФ по НСО

Он будет находиться там, пока идет следствие

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Руководителя научного института, которого обвиняют в махинациях с коммерческой сделкой, отправили в СИЗО. По решению суда, пока идет следствие, 37-летний директор ИГД СО РАН будет находиться под стражей.

Сибиряка подозревают в мошенничестве: по версии следствия он якобы купил измерительную систему телеинспекции за счет средств научного гранта. По документам цена этого оборудования составляла 700 тысяч рублей, а на деле же оно стоило на 400 тысяч рублей дешевле.

— Однако спустя некоторое время председатель СО РАН Валентин Пармон объявил о том, что бюджетные средства в этих покупках вообще не были замешаны. По его словам, суммы действительно примерно такие, но оплачивал их частный заказчик — группа СУЭК, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В настоящее время, расследование по данному делу продолжается.

Стоит также отметить, что в декабре следователи задержали замдиректора и научного сотрудника данного института. В их делах речь идет о хищении 1 миллиона рублей по фиктивному договору оказания услуг и о начислении незаслуженной премии в 538 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU