2020-02-11T08:01:09+03:00
Общество

Где 400 тысяч: сотрудников Института горного дела СО РАН подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Надежда РЫЖКИНА
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В институте купили оборудование, сильно завысив его цену в документах. Фото: СК РФ по НСОВ институте купили оборудование, сильно завысив его цену в документах. Фото: СК РФ по НСО
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В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН. Задержан директор института, двое других фигурантов уже находятся под стражей: они проходят по другим делам о мошенничестве.

По версии следствия, в 2017 году якобы за счет средств научного гранта за 700 тысяч рублей была куплена измерительная система телеинспекции. Так значилось в документах. На самом деле оборудование стоило на 400 тысяч рублей дешевле: его приобрели за 288 тысяч рублей. На что потратили разницу, выясняют следователи.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор «Института горного дела» СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в следственном комитете НСО.

Известно, что двое других фигурантов дела уже находятся под стражей: их обвиняют в хищении бюджетных денег.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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