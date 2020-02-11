Где 400 тысяч: сотрудников Института горного дела СО РАН подозревают в мошенничестве
В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН. Задержан директор института, двое других фигурантов уже находятся под стражей: они проходят по другим делам о мошенничестве.
По версии следствия, в 2017 году якобы за счет средств научного гранта за 700 тысяч рублей была куплена измерительная система телеинспекции. Так значилось в документах. На самом деле оборудование стоило на 400 тысяч рублей дешевле: его приобрели за 288 тысяч рублей. На что потратили разницу, выясняют следователи.
— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор «Института горного дела» СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в следственном комитете НСО.
Известно, что двое других фигурантов дела уже находятся под стражей: их обвиняют в хищении бюджетных денег.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU