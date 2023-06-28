В Бийске шестеро школьников отравились алкогольными коктейлями

В Бийске шесть школьников отравились алкогольными коктейлями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бийске шесть школьников отравились алкогольными коктейлями. Один из детей попал в больницу, в произошедшем сейчас разбираются следователи.

— В сети появилась информация, что шестеро школьников в возрасте от 12 до 14 лет пили коктейли. После вечеринки одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с сильным алкогольным отравлением. Еще пять человек привезли на освидетельствование в наркологический диспансер Бийска, — пишет издание «Толк».

Следователи начали проверку по данному факту. Кроме всего прочего, они выяснят, каким образом дети вообще смогли купить алкоголь. Проверку проведет также прокуратура: ведомство обещает дать оценку работе органов профилактики.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области минпромторг проводил проверку среди магазинов, на наличие в них алкоголя марки «Мистр Сидр», которым в нескольких регионах страны отравились десятки человек. Для некоторых отравление стало смертельным.

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