В Минпромторге НСО оценили вероятность отравления «Мистером Сидром» в Новосибирске

В Новосибирске розница не закупала подобный напиток. Фото: Олег УКЛАДОВ

Массовое отравление сидром под названием «Мистер Сидр» зафиксировали в четырех регионах России. По последним данным, скончались более 18 человек. КП-Новосибирск обратилась в Минпромторг и узнала, продают ли в нашем регионе такой напиток.

− Минпромторг Новосибирской области оперативно запросил данные у Управления Росалкогольрегулирования по СФО. Выяснили, что розница данный напиток не закупала. Но хочу убедительно попросить покупателей и продавцов проявлять бдительность и отслеживать товар, который поступает в торговые сети и локальные точки, − отметил в беседе с КП-Новосибирск министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Глава Минпромторга выразил соболезнования родным и близким людей, ставших жертвами смертельного пойла. Андрей Гончаров уверен, что власти тех регионов делают все необходимое для расследования случившегося.

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