Новосибирский ученый создал нейросеть, которая может определить депрессию по лицу

Аспирант НГТУ Андрей Телепнев разработал алгоритм машинного обучения, который сможет выявлять депрессию и выгорание по лицу человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аспирант НГТУ Андрей Телепнев разработал алгоритм машинного обучения, который сможет выявлять депрессию и выгорание по лицу человека, анализируя его мимику. Использовать такое ноу-хау смогут работодатели: чтобы контролировать эмоциональное состояние сотрудников.

— Людям, достаточно посмотреть на выражение лица. А, значит, и искусственный интеллект может с этим справиться. Поэтому я решил создать нейросеть, которая сможет распознавать эмоции людей и помогать нам управлять собой, — цитирует ученого издание ТАСС.

Ученый также отметил, что применение машинного обучения в области распознавания эмоций поможет создать искусственный интеллект, похожий на человеческий.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе открылся новый центр оперативного управления, где искусственный интеллект должен помогать ловить преступников. Речь идет о системе, которая объединяет почти все городские камеры видеонаблюдения. «Третий глаз» помогает раскрывать кражи, грабежи, находить пропавших людей. Система обладает своим собственным интеллектом, которому можно просто показать фото нужного человека. Дальше программа сама найдет, где и когда он ходил по городу ранее.

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