Заметят даже в толпе: как искусственный интеллект помогает ловить преступников

Отдел находится в управлении МВД. Фото: Анна ПАШАГИНА/Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске полиция открыла новый центр оперативного управления. Это такая дежурная часть с ультрасовременной начинкой. Главное достояние -система, которая объединяет почти все городские камеры видеонаблюдения. «Третий глаз» помогает раскрывать кражи, грабежи, находить пропавших людей. Система обладает своим собственным интеллектом, которому можно просто показать фото нужного человека. Дальше программа сама найдет, где и когда он ходил по городу ранее. Как работает «колпак», под которым мы все теперь сидим, выяснила корреспондент КП-Новосибирск.

СЛЕДЯТ В ПАРКАХ И МЕТРО

Как в Новосибирске появился центр оперативного управления? Все просто: у нас планировалось провести два чемпионата мира - по хоккею и волейболу. Камеры должны были помогать безопасникам следить за обстановкой.

- Планировалось, что, когда будут проходить соревнования, тут будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС, ФСБ. В общем, все силовые структуры, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Петров, подполковник полиции, начальник дежурной части Управления МВД России по городу Новосибирску.

Изображения со всех камер выводятся на цифровые экраны. Фото: Анна ПАШАГИНА

Чемпионаты отменили, а «наследство» - причем очень полезное - осталось. Теперь полицейские следят из центра за порядком не только на улицах города, но и в военкоматах, дежурных частях.

- Всего к нашей системе подключены 723 городские камеры, в том числе 61 - в метро, 65 - на спортивных стадионах, 94 - в скверах и парках города, на площадях, на Михайловской набережной. Также мы видим изображение с более чем 200 камер домофонов, но пока только в двух районах - Горском и МЖК. Пробная камера есть даже в одном автобусе, - перечислил КП-Новосибирск подполковник Юрий Петров. - В области камеры подключены от трех районов: города Оби, Ордынского района и Карасука. В других районах они тоже есть, осталось только присоединить их к нашей системе.

Камеры установлены по всему городу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирск не первый город, где появилась подобная система. Москва и Санкт-Петербург начали пользоваться таким же методом раньше. Чуть позже к ним присоединились Сочи и Казань. Новосибирцы ездили в эти города на разведку, чтобы понять, как система работает.

«МЫ ТЕБЯ ВИДИМ»

Так как же работает «большой брат»? Если полицейские знают, в какой период и где произошло преступление, начинают просматривать камеры. Далее находят человека, вносят его изображение в программу - и вуаля! Она показывает, где подозреваемый появлялся в последнее время.

Новая система помогает распознавать лица. Фото: Анна ПАШАГИНА

Если человек находится в розыске или числится как пропавший, то на его изображение устанавливается «маячок». Как только камеры его заметят, раздастся сигнал.

- Как только сигнал срабатывает, я вижу это на большом экране. Открываю, смотрю данные, где был замечен человек. Потом докладываю, например, в метро, что сработал сигнал и человека надо задержать. Сотрудники на всех станциях мониторят и задерживают подозреваемого, - объяснил КП-Новосибирск Игорь Бурико, старший сержант полиции, помощник оперативного дежурного по управлению нарядами.

«РАСКРЫЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

Правоохранители такой новинке рады. Камеры помогают быстро раскрывать преступления. В качестве примера приводят раскрытие квартирного грабежа в начале декабря.

- Мы взяли видео из лифта, запустили изображение в программу. Увидели, на каких станциях метро человек был с другом. Передали информацию, и на следующий день его задержали, - говорит Юрий Петров. - Раньше на это уходило много времени и дело могло вовсе остаться нераскрытым.

Сотрудники дежурят круглые сутки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как строится работа дежурных? Круглые сутки им поступают вызовы и заявки, которые они должны отработать, чтобы помочь коллегам раскрыть преступление.

- Мы видим, где находятся автопатрули. Дежурный может напрямую выйти на ближайший наряд и передать информацию о правонарушителе, те сработают оперативно, - уточняют в центре управления.

Получается, что от закона сегодня не уйти и не спрятаться, тем более что со временем количество камер в городе увеличится.

- Нам обещают, что мы дойдем до 1500 камер в городе. Но думаю, и на этом не остановимся, - рассуждает Юрий Петров. - Кроме того, есть еще одна подобная система - «Паутина». Она помогает распознавать номера машин и узнавать, где они были замечены.

Полицейские следят за работой дежурных частей. Фото: Анна ПАШАГИНА

В будущем камеры будут распознавать человека не только по лицу, но и по силуэту.

- Это пока только планы, не более, но вероятность есть. Чем это поможет? К примеру, у нас нет лица человека, но есть его силуэт или особые приметы. Мы можем знать его рост, ширину плеч, во что был одет. Тогда мы сможем вычислять подозреваемых с потока, - добавляет подполковник.

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