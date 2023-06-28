Экс-замглавы района под Новосибирском осудят за квартиры для сирот без света и отопления

Экс-замглавы администрации Здвинского района Новосибирской области будут судить за превышение должностных полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экс-замглавы администрации Здвинского района Новосибирской области будут судить за превышение должностных полномочий. Он разрешил ввести в эксплуатацию здание, где не было электричества и воды. Расположенные там квартиры предназначались для сирот.

— Дом не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: не функционировала система отопления, искусственного освещения, вентиляции, водоотведения, о чем было известно сотрудникам администрации района, — сообщили в областном Следственном комитете.

Чиновника задержали в апреле 2023 года. Ему предъявили обвинения по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностным лицом полномочий, повлекших существенное нарушение интересов государства). Сейчас дело передано в суд.

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