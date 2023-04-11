Замглавы района Новосибирской области задержали за выдачу квартир детям-сиротам без отопления и света

Сейчас следователи собирают все доказательства по делу. Фото: СУ СК НСО.

В Новосибирской области задержали замглавы администрации Здвинского района. Он может быть причастен к выдаче непригодного жилья детям-сиротам. Об этом сообщили с СУ СК по региону во вторник, 11 апреля.

— В октябре 2022 года замглавы района разрешил застройщикам ввести в эксплуатацию трехквартирный жилой дом, предназначенный для детей-сирот. В доме не работали системы отопления, вентиляции, освещения и водоотведения, о чем было известно работникам администрации, — объяснили в ведомстве.

Замглавы Здвинского района обвиняют по статье о превышении должностных полномочий, повлекших нарушение интересов государства. Следователи собирают доказательства по уголовному делу.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в Здвинском районе детям-сиротам выдали квартиры без отопления, воды и электричества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области детям-сиротам выдали квартиры без отопления, воды и электричества

Теперь в произошедшем разбираются следователи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber