В Новосибирской области детям-сиротам выдали квартиры без отопления, воды и электричества

В селе Здвинск Новосибирской области сиротам выдали квартиры без отопления, воды и электричества. Фото: СУ СКР по НСО

В селе Здвинск Новосибирской области сиротам выдали квартиры без отопления, воды и электричества. Администрации района, которая и решила снабдить молодых людей жильем, знала о его состоянии. Теперь в ситуации разбираются следователи.

— В октябре 2022 года пока еще не установленные сотрудники администрации Здвинского района, в нарушении требований Градостроительного кодекса РФ, подписали и выдали застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома в селе Здвинск, где должны были поселить детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказали в областном Следственном комитете. — Этот дом не соответствовал санэпидтребованиям: не функционировала система отопления, искусственного освещения, вентиляции и водоотведения, о чем сотрудникам администрации было известно.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностным лицом полномочий, повлекшее нарушение интересов государства).

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