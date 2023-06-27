«Новосибирский Арбат»: улицу Ленина могут навсегда сделать пешеходной

Улицу Ленина могут навсегда сделать пешеходной.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Мэрия Новосибирска решает вопрос о том, чтобы навсегда запретить машинам ездить по улице Ленина. О вопросе «пешеходизации» рассказал градоначальник Анатолий локоть на аппаратном совещании.
— О дальнейшей судьбе будем решать по итогам июля. Совершенно очевидно, что складывается положительное отношение к пешеходности, к развитию нашего Арбата новосибирского. Иногда слышу такое название, но у нас улица Ленина. Но отношение в целом положительное, – отметил мэр.
Анатолий Локоть подчеркнул, что сейчас бизнес, работающий на временно перекрытой улице, «не только не терпит урона, но и благополучно развивается».
Ранее Анатолий Локоть решил оставить пешеходной улицу Ленина до 10 июля. По итогам этого времени в муниципалитете примут решение.
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