«Новосибирский Арбат»: улицу Ленина могут навсегда сделать пешеходной

Улицу Ленина могут навсегда сделать пешеходной. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Мэрия Новосибирска решает вопрос о том, чтобы навсегда запретить машинам ездить по улице Ленина. О вопросе «пешеходизации» рассказал градоначальник Анатолий локоть на аппаратном совещании.

— О дальнейшей судьбе будем решать по итогам июля. Совершенно очевидно, что складывается положительное отношение к пешеходности, к развитию нашего Арбата новосибирского. Иногда слышу такое название, но у нас улица Ленина. Но отношение в целом положительное, – отметил мэр.

Анатолий Локоть подчеркнул, что сейчас бизнес, работающий на временно перекрытой улице, «не только не терпит урона, но и благополучно развивается».

Ранее Анатолий Локоть решил оставить пешеходной улицу Ленина до 10 июля. По итогам этого времени в муниципалитете примут решение.

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