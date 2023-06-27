В Новосибирске улицу Ленина оставят пешеходной еще на месяц. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В Новосибирске улицу Ленина оставят пешеходной еще на месяц. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр города Анатолий Локоть. Ранее планировалось, что улица будет пешеходной до 10 июля.

– Решено продлить пешеходное состояние еще как минимум на месяц в июле. Есть предложение работать в таком режиме, – сказал на совещании градоначальник.

Напомним, в рамках празднования 130-летия Новосибирска улицу Ленина украсили цветочными композициями. Там провели фестиваль «Времена года». Накануне горожане разрушили часть украшений – разобрали цветочные композиции. Известно, что их восстановят.

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