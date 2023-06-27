До суда дошло дело новосибирца, напавшего на четвероклассника с ножом у школы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске дело мужчины, напавшего на четвероклассника с ножом, дошло до суда. 40-летнему мужчине вменяют разбой и покушение на убийство ребенка, сопряженное с разбоем, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что днем 7 апреля 2023 года на территории школы в Октябрьском районе города ранее судимый мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика. Он пытался нанести ему удар ножом в область грудной клетки, а также похитить мобильный телефон, стоимостью которого свыше 60 тысяч рублей, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Мальчик оказал нападавшему активное сопротивление. Как рассказывала КП-Новосибирск мама мальчика, раньше ребенок занимался самбо, сейчас армейским рукопашным боем. Ему удалось отбиться. Когда мужчина повалил его, мальчик кричал. Ребенок схватил рядом лежащую палку и ударил рецидивиста по лицу.

Через непродолжительное время полицейские установили и задержали подозреваемого.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой сын орал, пытался его побороть»: мама четвероклассника из Новосибирска рассказала о нападении на сына мужчины с ножом

Стали известны подробности нападения на четвероклассника мужчины с ножом в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber