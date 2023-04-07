«Мой сын орал, пытался его побороть»: мама четвероклассника из Новосибирска рассказала о нападении на сына мужчины с ножом

К делу подключилась полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске мужчина с ножом набросился на 10-летнего мальчика возле одной из школ в Октябрьском районе. ЧП произошло днем 7 апреля.

- Сын после школы отпросился погулять. Через пару минут он мне позвонил и закричал в трубку: «Мама, вызывай полицию! Меня порезать хотели!». Я тут же бросила все дела и поехала в школу. Пока была в пути набрала классного руководителя, вызвала полицию, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика.

Как выяснилось позже, мальчик с друзьями стояли недалеко от футбольного поля около школы. В этот момент к ним подошел смуглый мужчина в зеленой куртке, достал нож и спросил: «Вы видели такое?».

- Мой сын стоял рядом, и он схватил его за руку. Ребенок занимался раньше самбо, сейчас армейским рукопашным боем и ему удалось вырваться как-то. В итоге этот мужчина повалил его. Мой сын кричал, орал. Схватил рядом лежащую палку и ударил этого мужчину по лицу, - пересказывает слова сына женщина.

Пока нападавший приходил в себя, школьник убежал и спрятался в школе. Как говорит сибирячка, на вид мужчине лет 50-60, очень смуглое, "буквально коричневое" лицо. На нем должна была остаться ссадина от удара.

- Сегодня я возила сына к психотерапевту, чтобы у него не осталось никакой травмы, - говорит мама школьника.

Сейчас к делу подключилась полиция. Они ищут нападавшего.

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