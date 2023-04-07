«Повалил на землю и сел на него»: в Новосибирске мужчина с ножом напал на четвероклассника

В Новосибирске мужчина с ножом напал на четвероклассника недалеко от одной из школ в Октябрьском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мужчина с ножом напал на четвероклассника недалеко от одной из школ в Октябрьском районе. ЧП случилось днем в пятницу, 7 апреля.

— Мальчик с ребятами возвращался со школы, и на футбольном поле, которое между двумя школами, к ним подошел мужчина лет 50-60, показал им нож, попытался схватить ребенка за руку, но он вывернулся и упал. Тогда он повалил его на землю, сел сверху и попытался ударить ножом. Мальчику удалось увернуться, он кричал, отталкивал мужчину и ударил его по лицу палкой. Тогда он сбежал, — рассказала КП-Новосибирск учительница мальчика.

На место произошедшего выезжала полиция. Мама ребенка пояснила КП-Новосибирск, что сейчас мальчику требуется помощь психотерапевта.

— Полицейскими проверяется информация о якобы совершенных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего ребенка в Октябрьском районе Новосибирска. В отдел полиции поступило заявление по данному факту от законного представителя мальчика. Все обстоятельства произошедшего выясняются, личность гражданина, возможно причастного к совершению противоправного деяния, устанавливается. За медицинской помощью несовершеннолетний не обращался, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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