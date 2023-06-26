Стали известны подробности массовой драки в Новосибирске, после которой похитили двух местных

Полицейские продолжают выяснять подробности происшествия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские ГУ МВД Новосибирской области рассказали подробности ночной потасовки в Кировском районе города. Предположительно, у дома на улице Виктора Шевелева похитили двух людей.

— В ночь на 26 июня несколько человек пытались зайти в подъезд к своему знакомому и повредили входную дверь. В результате между присутствующими началась драка, — пояснили в ведомстве.

Оперативники уже определили личности и местонахождение нескольких участников конфликта. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как местные обвинили неизвестных мужчин в похищении двух человек у дома на Виктора Шевелева.

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