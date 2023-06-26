Новосибирцы обвинили неизвестных мужчин в похищении двух человек у дома на Виктора Шевелева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска сообщили о ночной потасовке у дома 36/1 на улице Виктора Шевелева. После нее, утверждают горожане, неизвестные мужчины похитили двух людей. Якобы затолкали их в багажник и увезли в неизвестном направлении. Горожане вызвали полицию.

– Подъезжали сотрудники ППС и Росгвардия в 3:40. После разговора с ними они мне пояснили, что вызов по поводу похищения людей им не передавали и они приехали только на семейный дебош, – написал автор поста в группе «Инцидент Новосибирск».

Случившееся прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Сообщение о конфликте граждан поступало, по прибытии сотрудников полиции на месте никого не было. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц на видеозаписи, – уточнили в пресс-службе полиции.

Очевидцы сняли конфликт на виде. Фото: принтскрин // "Инцидент Новосибирск".

Проводится проверка, добавили в ведомстве.

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