Самолет, летевший из Новосибирска в Иркутск, вынужденно сел в Улан-Удэ

Самолет не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 25 июня самолет, летевший рейсом Новосибирск - Иркутск, вынужденно сел в Улан-Удэ. На онлайн-табло аэропорта Толмачево сказано, что самолет вылетел 24 июня в 23:55 и должен был приземлиться в 03:10, но не смог из-за тумана.

— Рейс №5231 из Новосибирска по плану должен быть приземлиться в Иркутске в 03:10. Задержка составила порядка 8 часов. В полдвенадцатого 145 пассажиров прибыли в Иркутск. Все ответственные службы, включая ГУ МЧС России по Иркутской области, а также ГУ МЧС России по Республике Бурятия отработали в тесном взаимодействии. В это время года, а потом и осенью, подобные ситуации не будут большой редкостью. Алгоритм действий на такие случаи отработан, поэтому не стоит беспокоиться, — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также он отметил, что из-за погоды еще два самолета из Санкт-Петербурга и из Москвы не смогли приземлиться в Иркутске.

Напомним, 24 июня рейс Новосибирск-Якутск вернулся в Толмачево из-за больного пассажира на борту.

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