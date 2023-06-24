Самолет вернулся в новосибирский Толмачево из-за больного пассажира на борту

Рейс Новосибирск – Якутск вернулся в Толмачево из-за больного пассажира на борту. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс Новосибирск – Якутск вернулся в Толмачево из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел в субботу, 24 июня.

Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».

− При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета, больной на борту, − говорится в публикации.

Что именно произошло с пассажиром – не уточняется.

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