Город поет! Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города

Детский хор спел песни Зацепина.
Фото: Евгений КОЧКИН
На площади Ленина в Новосибирске идет программа «Город поет». Более 1130 человек исполнил песни композитора Александра Зацепина, который родился и в юные годы жил в городе Новосибирске.
Александр Зацепин больше всего прославился песнями к комедиям Леонида Гайдая. Дети пели его песни «Куда уходит детство», «Если долго мучиться…», «Песенку о медведях», «Разговор со счастьем», «Ищу тебя» и другие.
До этого толпу зажигал Егор Дружинин. Известный хореограф, участник жюри в шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ приехал с мастер-классом, устроив танцевальный флешмоб.
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