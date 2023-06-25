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НовостиОбщество25 июня 2023 9:24

Город поет! Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города

Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города
Надежда РЫЖКИНА
Детский хор спел песни Зацепина.

Детский хор спел песни Зацепина.

Фото: Евгений КОЧКИН

На площади Ленина в Новосибирске идет программа «Город поет». Более 1130 человек исполнил песни композитора Александра Зацепина, который родился и в юные годы жил в городе Новосибирске.

Александр Зацепин больше всего прославился песнями к комедиям Леонида Гайдая. Дети пели его песни «Куда уходит детство», «Если долго мучиться…», «Песенку о медведях», «Разговор со счастьем», «Ищу тебя» и другие.

До этого толпу зажигал Егор Дружинин. Известный хореограф, участник жюри в шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ приехал с мастер-классом, устроив танцевальный флешмоб.

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