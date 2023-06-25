Город поет! Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города

Детский хор спел песни Зацепина. Фото: Евгений КОЧКИН

На площади Ленина в Новосибирске идет программа «Город поет». Более 1130 человек исполнил песни композитора Александра Зацепина, который родился и в юные годы жил в городе Новосибирске.

Александр Зацепин больше всего прославился песнями к комедиям Леонида Гайдая. Дети пели его песни «Куда уходит детство», «Если долго мучиться…», «Песенку о медведях», «Разговор со счастьем», «Ищу тебя» и другие.

До этого толпу зажигал Егор Дружинин. Известный хореограф, участник жюри в шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ приехал с мастер-классом, устроив танцевальный флешмоб.

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