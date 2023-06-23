В Новосибирске полуостров в устье Ини застроят высотными домами

Полуостров застроят жилыми домами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске полуостров на слиянии Ини и Оби, вокруг поселка Заречный, застроят высотными домами. Такое решение приняли власти региона. Проект комплексного развития территории опубликован на сайте министерства строительства НСО.

- На 78 гектарах до 2035 года построят полмиллиона квадратных метров жилья, детские сады и школы на 3000 человек, а также спорткомплекс, АЗС и другую необходимую инфраструктуру, - указано в документации.

Воплощать проект в жизнь предстоит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Ранее стало известно, что власти Новосибирска решили перестроить частный сектор площадью 21,5 гектара в Октябрьском районе. В опубликованном на сайте мэрии постановлении сообщается, что в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала построят жилые дома высотой от 9 до 30 этажей (472 тыс. кв. м.).

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