В Новосибирске огромный частный сектор по улице Кирова снесут и застроят многоэтажками

Все частные дома снесут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципалитете Новосибирска решили перестроить частный сектор площадью 21,5 гектара в Октябрьском районе. Постановление об этом опубликовали на официальном сайте мэрии.

По документам в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала появятся 472 тысячи квадратов новых домов. Здания будут от 9 до 30 этажей в высоту.

Кроме этого, по проекту на месте частного сектора появятся и объекты социального, бытового обслуживания, здравоохранения и образования — три детских сада и школы, магазины и спортивные объекты. На территории построят новые дороги.

Работы по проекту комплексного развития в этом месте должны закончить до 2042 года включительно.

Судя по картам, сейчас в частном секторе Октябрьского районе больше 300 зданий — есть даже многоквартирный дом.

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