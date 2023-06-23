В горсовете Новосибирска согласились лишить мандатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко*

Сергей Бойко* и Хельга Пирогова. Фото: соцсети.

Комиссия по противодействию коррупции горсовета Новосибирска рассмотрела представление прокуратуры в отношении Сергея Бойко* и Хельги Пироговой. Заседание состоялось 23 июня.

– Решение о лишении мандатов принимают только на сессии, – прокомментировали в горсовете Новосибирска. – Сегодня комиссия рассмотрела и удовлетворила требования прокуратуры, Следственного комитета и областного правительства по поводу того, что депутаты Пирогова и Бойко* не предоставили сведения о доходах, расходах и имущественных обязательствах в положенные по законодательству сроки, что является основанием для лишения их мандатов.

Комиссия направила в горсовет заключение для принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутатов из-за утраты доверия. Его рассмотрят на ближайшей сессии, 28 июня.

Напомним, Хельга Пирогова и Сергей Бойко* уехали из России. Бойко* покинул страну в 2021 году, а Хельга Пирогова − летом 2022 года, сразу после того, как на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных.

* Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023г.

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