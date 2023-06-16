Двух новосибирских депутатов могут лишить мандатов по представлению прокуратуры

Сергей Бойко* и Хельга Пирогова. Фото: соцсети.
Прокуратура обратилась в горсовет Новосибирска по поводу лишения депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко*. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе горсовета.
− Прокомментировать содержание представления в данный момент не можем, только подтвердить, что да, представление от прокуратуры поступило, − ответил собеседник.
В прокуратуре Новосибирска от комментариев тоже воздержались, аргументируя тем, что представление пока не рассмотрено.
Причиной для лишения мандата, по мнению надзорного органа, стало нарушение закона «О противодействии коррупции»: депутаты не предоставили сведения о доходах, расходах и имущественных обязательствах.
Напомним, Хельга Пирогова и Сергей Бойко* уехали из России. Бойко* покинул страну в 2021 году, а Хельга Пирогова − летом 2022 года, сразу после того, как на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных.
* Сергей Бойко внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023г.
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