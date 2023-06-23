«Есть трое внуков, но никому не нужна»: 100-летняя бабушка живет одна в развалившемся доме

Баба Лена живет в одиночестве уже 26 лет. Фото: Рихарда Лем.

В развалившемся домике под Новосибирском 26 лет живет в одиночестве Елена Обоянцева. Женщине сто (или почти сто) лет – она родилась в 1923 году. Сама говорит, что 11 июня, а в администрации Мошковского района утверждают, что 10 октября (якобы так в паспорте указано).

– Формально пожилая женщина не брошена – у нее есть трое детей, внуки. Но по факту живет в развалившемся доме без удобств одна, – рассказали неравнодушные жители села Барлак журналистам Сибкрай.ru. – Обслуживать себя она давно не может.

О существовании долгожительницы местные чиновники в курсе, как и об условиях ее проживания, но улучшать их не спешат. Говорят, что ветераном труда она не является, хотя работала с 1937 по 1990 год. В очереди, как нуждающаяся никогда не состояла. Поэтому, хоть и родилась почти век назад, но получает обычную пенсию по старости.

– Недавно к ней выезжали наши специалисты, с их слов, у нее все хорошо, проблем нет. Бабушку все устраивает, видеть она никого не хочет, – сказал замглавы администрацию Барлакского сельсовета Александр Баев.

А дом бабы Лены, в котором она живет с 1969 года, можно без преувеличения назвать аварийным: пол прогнил, печная труба рассыпалась, веранда покосилась и скоро рухнет. Надворные постройки давно сгорели в печке, чтобы согреть хозяйку. Внутри минимум мебели. Большую часть времени женщина проводит на старой панцирной койке среди грязных одеял. Постирать их негде и нечем – в селе нет воды, а у бабы Лены – ни стиральной машины, ни помощников. Со слов местных, она мылась в последний раз, когда гостила у сына. Кстати, именно они, да изредка младший сын, навещают женщину, приносят ей свежеприготовленную еду. Соцработник одно время ходила, а потом перестала.

Большую часть времени баба Лена проводит в кровати. Фото: Рихарда Лем.

Баба Лена уверяет, что ее жизнь не всегда была такой: «У меня родители богатые были. И все было: и одежда, и что на ноги обуть. Я не знала, что выбрать». А сейчас из обуви только тапочки и старые калоши.

Из обуви - тапочки да резиновые калоши. Фото: Рихарда Лем.

После публикации условиями проживания 99-летней пенсионерки заинтересовалась прокуратура – в ведомстве организовали проверку.

– В рамках проверочных мероприятий сотрудник прокуратуры даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения прав пенсионерки на социальную помощь. При наличии оснований примет меры реагирования, – сообщили КП-Новосибирск в областной прокуратуре.

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