Под Новосибирском 99-летняя женщина много лет живет в развалившемся доме

Бабушка много лет живет одна. Фото: Рихарда Лем.

Под Новосибирском много лет живет в развалившемся маленьком домике 99-летняя Елена Обоянцева. Женщина коротает свои дни в полном одиночестве, хотя у нее есть трое детей, пятеро внуков, сообщает Сибкрай.ru.

- Дом аварийный: пол прогнил, печная труба рассыпалась, веранда покосилась и разрушается. Все хозпостройки бабушка разобрала на дрова. В доме минимум мебели и вещей, при этом все очень старое и грязное, - рассказали журналисты.

С 14 лет Елена Обоянцева трудилась в колхозах, а сейчас получает, по ее словам, чуть больше 14 тысяч рублей пенсии. На эти деньги она самостоятельно покупает дрова, которыми топит печь. Еду приносит младший сын и сердобольные соседи. Обслуживать себя женщина уже не может в силу возраста, при этом соцработник к ней не приходит. Со слов местных чиновников, в очереди, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, 99-летняя женщина не стоит и никогда не стояла, «и вообще у нее все хорошо».

Прокуратура заинтересовалась условиями жизни 99-летней пенсионерки после публикации в издании. Организована проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения прав пенсионерки на социальную помощь.

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