Под Новосибирском завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В рабочем поселке Маслянино нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. Фото: предоставлено мамой ребенка

В рабочем поселке Маслянино нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. О благополучном исходе поисков КП-Новосибирск сообщила мама ребенка.

− Сын сказал, что ночевал у друга. На Садовой, 115, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Напомним, мальчик пропал 21 июня. Ребенок не вернулся домой вечером, и его мама забила тревогу. Женщина отправилась искать сына, но все безрезультатно. Тогда сибирячка обратилась в полицию.

Сегодня поиски продолжались – женщина обошла территорию у речки и несколько улиц. К счастью, мальчик нашелся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber