Под Новосибирском завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В рабочем поселке Маслянино нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. Фото: предоставлено мамой ребенка
В рабочем поселке Маслянино нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. О благополучном исходе поисков КП-Новосибирск сообщила мама ребенка.
− Сын сказал, что ночевал у друга. На Садовой, 115, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
Напомним, мальчик пропал 21 июня. Ребенок не вернулся домой вечером, и его мама забила тревогу. Женщина отправилась искать сына, но все безрезультатно. Тогда сибирячка обратилась в полицию.
Сегодня поиски продолжались – женщина обошла территорию у речки и несколько улиц. К счастью, мальчик нашелся.
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