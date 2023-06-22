«Его видели с двумя какими-то пацанами»: под Новосибирском ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Мальчик не вернулся домой 21 июня. Фото: предоставлено мамой ребенка

В рабочем поселке Маслянино пропал 12-летний Егор Корнилов. Мальчик не вернулся домой 21 июня. Об этом КП-Новосибирск сообщила его мама.

− В полвосьмого утра я ушла из дома вместе с младшим ребенком, повезла его в садик. Разбудила Егора, он должен был в лагерь ехать. В начале пятого я пришла домой – его уже не было. Телефона при себе у Егора нет, отдали в ремонт после поломки, − рассказала КП-Новосибирск мама Егора. – Увидела, что велосипеда тоже нет. Подумала, что сын уехал кататься. Наступил вечер, а он все не возвращался.

Женщина забила тревогу и отправилась искать сына. Поиски успехом не увенчались, поэтому сибирячка обратилась в полицию.

− Сегодня в шесть часов утра оббежала всю речку. Сейчас ходим по улице, ищем Егора. Вчера сына видели около магазина в 20:00, а в 20:30 его видели возле больницы на остановке. Он был с двумя какими-то пацанами, − отметила местная жительница.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении мальчика, позвоните по номеру 8-952-938-68-19.

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