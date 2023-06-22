Жителям Новосибирска предложили написать текст песни на музыку Зацепина

Конкурс на лучшие слова к музыке Александра Зацепина объявили в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска

Конкурс на лучшие слова к музыке Александра Зацепина объявили в Новосибирске. Речь идет о композиции, которую народный артист России написал специально ко Дню города.

− Каждый новосибирец может попробовать стать автором текста для будущей песни про любимый город, − отметили в мэрии Новосибирска.

Конкурс будет проводиться в три этапа. Первый – прием заявок, продлится по 1 сентября. Имена победителей озвучат в период с 25 по 29 сентября.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в двух форматах. Так, можно отправить текстовый файл Word на электронный адрес dkprogress-proekt@mail.ru. Также можно написать слова на листе бумаги и передать в МАУК ДК «Прогресс» на Красном проспекте (кабинет № 23).

Напомним, впервые мелодию Александра Зацепина услышали посетители концерта Эстрадного оркестра Новосибирской филармонии «Есть только миг». Там присутствовал и сам маэстро.

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